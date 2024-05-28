Lenovo Legion Go получит версию LITE на базе AMD Z1

Lenovo, возможно, планирует создать еще один портативный компьютер Legion Go, на этот раз выпустив более тонкую и облегчённую версию под названием «LITE».

По данным Windows Central, Lenovo намерена выпустить новый игровой портативный компьютер в ответ на успех своего Legion Go. Компания стремится расширить линейку устройств, предлагая более компактный и портативный вариант. Предполагается, что новое устройство будет называться Legion Go Lite, и, как следует из названия, оно будет значительно легче и менее громоздким по сравнению с оригинальной версией.

Сообщается, что Lenovo Legion Go Lite будет оснащен теми же APU AMD Ryzen Z1, поэтому производительность останется на высоком уровне. Основные изменения коснутся физической части устройства, с акцентом на снижение веса.

Ожидается, что Legion Go Lite будет иметь съемные контроллеры, уменьшенный дисплей и другие подобные изменения. Точные характеристики пока неизвестны, но представитель Lenovo в Азиатско-Тихоокеанском регионе намекнул на планы компании расширить линейку Legion Go с помощью новых поколений устройств. Это может означать значительные изменения в архитектуре, но пока конкретных деталей нет.

Legion Go стал успешным продуктом для Lenovo, предлагая мощное устройство на базе AMD Ryzen Z1 по разумной цене. Ожидается, что версия Lite будет следовать той же стратегии. Lenovo может сделать устройство более конкурентоспособным за счет доступной цены, возможно, ниже 500 долларов.