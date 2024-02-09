Lenovo планирует представить ноутбук ThinkBook с прозрачным экраном

Lenovo готовится представить инновационный ноутбук с прозрачным OLED-дисплеем на выставке MWC 2024, и это вызывает большой интерес, так как такой дизайн выглядит будущим.

Обычно в индустрии ноутбуков дизайн остается неизменным с течением времени, с добавлением лишь небольших эстетических улучшений. Однако появление прозрачных дисплеев предвещает новую эру в дизайне, и Lenovo является одним из первопроходцев в этом направлении. Отчеты указывают на то, что новый ноутбук от Lenovo будет иметь безрамочный прозрачный дисплей, сохраняя при этом стиль и оформление предыдущих моделей.

Идея прозрачного дисплея выглядит заманчиво, так как делает экран более интерактивным и придает устройству футуристический вид. Однако вопрос о долгосрочной популярности такого дизайна остается открытым. Первые изображения нового ноутбука Lenovo напоминают о презентации ASUS Zenbook Duo на CES 2024, который также имел инновационный дизайн с двумя экранами без физических кнопок.

Несмотря на это, стоит оставить место для ожиданий, так как Lenovo может приготовить что-то по-настоящему удивительное для своих потребителей. Предстоящее обновление линейки Thinkbook также добавляет интерес к их выставочному стенду на MWC 2024.