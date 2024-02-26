Lenovo ThinkBook с прозрачным экраном показан официально

Lenovo представила свой новый ноутбук ThinkBook с 17,3-дюймовым прозрачным дисплеем, способным достичь яркости в 1000 нит. Помимо обновленного дизайна, компания также обнародовала проекты ThinkPad и ThinkBook с новейшими процессорами AMD и Intel.

Ранее мы уже упоминали о Lenovo ThinkBook несколько недель назад, так как информация о нем просочилась еще до его официального анонса. Сегодня же Lenovo раскрыла дополнительные подробности, включая использование 17,3-дюймовой панели Micro-LED, обеспечивающей яркость 1000 нит с насыщенной передачей цветов. Безрамочный дизайн обеспечивает увлекательный опыт просмотра, а двойное касание на дисплее позволяет пользователям легко переключаться между клавиатурой и доской для рисования с помощью цифрового пера.

Кроме того, у нас есть линейка ноутбуков Lenovo ThinkPad, включающая в себя модели T14/Gen5, T14s/Gen5, T16 Gen3, X12/Gen2 и 14 2-в-1/Gen4. В этих устройствах будут использоваться процессоры Intel Core Ultra с vPro (в некоторых моделях). Что касается производительности, Lenovo представит новую серию ноутбуков ThinkPad T, которая будет оснащена процессорами AMD Ryzen 8040 "Hawk Point" и Intel Core Ultra. Вот некоторые ключевые моменты этой линейки:

Двойное нажатие на TrackPoint открывает быстрое меню TrackPoint, позволяющее настраивать общие функции, такие как настройки микрофона или камеры.

Приложение Lenovo View, работающее на процессоре Intel Core Ultra NPU, предоставляет инструменты улучшения видео для камеры, включая новый Low Light Enhancer, увеличивающий яркость и уменьшающий шум видео в условиях низкой освещенности.

Решение 3M Optical Film доступно на дополнительных дисплеях WUXGA на ThinkPad T14 Gen5 и T14s Gen5, увеличивая яркость дисплея с 300 нит до 400 нит и потребляя на 16% меньше энергии, что позволяет снизить энергопотребление.

Новый ThinkPad T14 Gen5 также будет доступен на базе процессоров AMD Ryzen серии 8040 со встроенным искусственным интеллектом AMD Ryzen, предоставляя клиентам больше возможностей для выбора высокопроизводительных процессоров.

Что касается цен, они следующие: