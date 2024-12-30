LG выпустила микроволновку с дисплеем 27 дюймов — телевизор на кухне больше не нужен

LG отвечает Samsung на их «экранную революцию» в бытовой технике, представляя микроволновую печь Signature с огромным 27-дюймовым сенсорным экраном и динамиками. Компания уверена, что её новое устройство обеспечит «погружающий развлекательный опыт», который, возможно, оправдает переплату за этот кухонный гаджет. В паре с духовкой от LG экран микроволновки может выводить процесс готовки, избавляя вас от необходимости заглядывать в духовку вручную.

Этот шаг — часть более широкой стратегии LG по превращению техники в платформу для развлечений и взаимодействия. Компания уже оснащает холодильники прозрачными OLED-экранами, а стиральные машины и сушилки Signature — ЖК-дисплеями. Все эти экраны могут не только управлять устройством, но и подключаться к умному дому или транслировать развлекательный контент.

LG следует по пятам Samsung, которая ранее объявила о расширении своего ассортимента бытовых устройств с дисплеями от 4,3 до 32 дюймов. Новая стратегия обеих компаний заменяет привычные кнопки и ручки на экраны, превращая кухню в настоящий центр управления. Правда, простота и надёжность традиционных решений остаются в прошлом, а новая волна технологий может привести к росту стоимости ремонта.

Пока LG не раскрывает деталей о ценах и сроках выхода новой линейки Signature, но все секреты раскроются на выставке CES 7 января в Лас-Вегасе. Готовы ли вы к экранной эре на вашей кухне?