LIAN LI запускает серию UNI FAN TL Wireless: беспроводная революция в охлаждении ПК

LIAN LI, известный производитель комплектующих для ПК, представил серию вентиляторов UNI FAN TL Wireless с инновационной технологией беспроводного управления. Эти вентиляторы используют сигнал 2,4 ГГц для синхронизации ARGB-эффектов и контроля скорости вращения, избавляя пользователей от необходимости в хабах. В серии есть две модели: UNI FAN TL LCD Wireless с 1,6-дюймовым ЖК-дисплеем, который отображает персонализированные визуальные эффекты, и UNI FAN TL Wireless с лопастями из жидкокристаллического полимера (LCP), которые обеспечивают отличную производительность. Оба варианта поддерживают два типа воздушного потока и доступны в черном и белом цветах.

UNI FAN TL LCD Wireless предлагает пользователям множество настроек благодаря ЖК-IPS-дисплею, поддерживающему различные форматы изображений (MP4, GIF, JPG, PNG). В отличие от предыдущей модели, этот вентилятор обновляет изображение с частотой 60 кадров в секунду, что делает картинку еще более плавной и яркой. Также вентилятор оснащен светодиодной полосой и зеркальным эффектом по краям, который подчеркивает его стильный дизайн. Производительность вентилятора впечатляющая: воздушный поток 62 CFM, давление 2,9 ммH2O и уровень шума 27 дБА при 1900 об/мин.

Модель UNI FAN TL Wireless оснащена прочными лопастями из LCP, что позволяет достичь еще более высоких оборотов. Вентилятор обеспечивает воздушный поток 90,1 CFM, давление 3,97 ммH2O и уровень шума до 33 дБА при 2600 об/мин. В центре расположен алюминиевый логотип, скрывающий медное экранирование подшипника, что добавляет утонченности и не влияет на долговечность.

Контроллер L-Wireless SYNC, управляющий всеми функциями вентиляторов через сигнал 2,4 ГГц, может синхронизировать до 10 групп устройств и подключаться к USB-порту материнской платы или разъему USB 2.0 для гибкой настройки. Этот контроллер работает с целым рядом продуктов LIAN LI, включая вентиляторы серий UNI FAN TL и SL, а также удлинительные кабели STRIMER Wireless ARGB. Для более сложных настроек можно использовать дополнительные концентраторы с питанием от SATA или USB-концентраторы EDGE PSU.

Серия UNI FAN TL Wireless доступна для предварительного заказа с 20 декабря 2024 года и обещает стать отличным выбором для тех, кто ищет простоту в управлении и продвинутые функции для кастомизации ПК.