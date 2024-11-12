Линейка RTX 40 официально закрыта — NVIDIA перевела производство на поколение RTX 50 "Blackwell"

NVIDIA переключила свои производственные линии на выпуск графических процессоров нового поколения GeForce RTX 50 «Blackwell», постепенно сворачивая выпуск текущей серии RTX 40 «Ada».

Согласно источникам Chinese Board Channels, теперь приоритет компании — это производство игровых видеокарт GeForce RTX 50 «Blackwell». Эти новинки сменят текущую линейку RTX 40 «Ada», которая постепенно выводится из производства. Это касается даже флагманских моделей, таких как RTX 4090 и RTX 4090D, которые скоро станут дефицитом.

Первые карты RTX 50 «Blackwell» — модели RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 — ожидаются в январе. На CES Дженсен Хуанг представит их официально, а в продаже они появятся через несколько недель после анонса. Правда, RTX 5070 может задержаться на несколько месяцев.

Кроме флагманов, NVIDIA также сворачивает производство бюджетных карт серии RTX 40, таких как AD106 и AD107. Последние, впрочем, будут выпускаться ограниченными партиями из-за их популярности в сегменте ноутбуков и недорогих устройств, так же как ранее выпускались модели GA107 и GA106 из старой серии RTX 30.

Для производителей партнёрских карт (AIB) это значит, что серия RTX 40 будет продаваться со скидками, чтобы освободить место для новинок. Уже сейчас партнёры NVIDIA, по данным Igor's Lab, начали тестировать инженерные образцы и финальные платы новых карт, которые увидят свет в начале 2025 года. Так что ждём большой дебют линейки GeForce RTX 50 «Blackwell» на предстоящей выставке CES, которая уже не за горами.