Линейка Samsung Galaxy S24 поступит в продажу 30 января следующего года

Серия устройств Galaxy S24 обещает впечатлить своим трио моделей, которые появятся на рынке в следующем году. Несмотря на несколько слухов и просочившихся рендеров, наиболее актуальной информацией остается дата выпуска. Эта дата релиза подтверждена в новом отчете, который утверждает, что запуск серии Galaxy S24 назначен на 17 января 2024 года в рамках мероприятия Galaxy Unpacked в Сан-Хосе, Калифорния. Предварительный заказ на телефоны станет доступен сразу после анонса, 18 января, а те, кто сделает предзаказ, получат свои устройства с 26 по 30 января. Розничные продажи начнутся 30 января.

Несмотря на отсутствие конкретной информации о ценах, предполагается, что Samsung, вероятно, не повысит цены на флагманские смартфоны, учитывая значительные изменения под капотом, особенно в области генеративного искусственного интеллекта.

Относительно технических характеристик, утверждается, что серия Galaxy S24 будет использовать процессоры Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3 в зависимости от региона, за исключением варианта Ultra, который будет работать исключительно на Snapdragon 8 Gen 3. Внесение серьезных изменений в дизайн телефонов не планируется, но ожидается, что Samsung предложит разнообразие интересных цветовых вариаций.