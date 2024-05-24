MacBook складным экраном может быть выпущен в следующем году

Недавно обновленные модели MacBook Air и MacBook Pro могут быть лишь началом, так как Apple, похоже, планирует исследовать новый сегмент рынка. Согласно отчетам известного аналитика, Apple работает над созданием новых складных моделей MacBook с практически незаметными складками. Первоначальные предположения говорят о том, что такие MacBook будут иметь экраны размером 18,8 и 20,2 дюйма, а гибкие дисплеи для них будут поставляться компанией LG.

Переход Apple в сегмент складных устройств может стать следующим важным шагом компании, несмотря на то, что последние несколько лет она удерживалась от этого. Такие компании, как Samsung и OnePlus, уже достигли успехов в этой области. Apple может представить свои складные MacBook вместе с выпуском складных iPhone или в тот же квартал.

Аналитик Минг-Чи Куо в своем сообщении на Medium поделился своими прогнозами относительно этих складных устройств. Устройство будет доступно в двух складных вариантах, что напоминает подход Apple к MacBook Pro, где также предлагались две модели с различными характеристиками. Производство гибких панелей для этих устройств, вероятно, будет поручено компании LG, а массовое производство планируется начать в 2025 году.

Основной проблемой для Apple и её складных устройств остаются складки на экране. Это одна из причин, почему пользователи не спешат переходить на складные устройства, так как складки делают их менее прочными. Однако Apple стремится решить эту проблему с помощью дорогих компонентов, которые позволят полностью устранить складки на экране складного MacBook.

Следует отметить, что такие устройства будут стоить дорого, чтобы оправдать значительные затраты на исследования и разработку, позволяющие опередить конкурентов. Со временем технологии станут более стандартизированными и доступными, что приведет к снижению цен на такие устройства. Но на начальном этапе предполагать, что складной MacBook будет стоить столько же, сколько Vision Pro, было бы неправильно.

Apple планирует выпустить более миллиона единиц складного MacBook. Ожидается, что продажи будут расти по мере развития технологии, подобно успеху Vision Pro. Предполагаемая дата запуска складного MacBook — конец 2025 года, и устройства будут оснащены чипами серии M5, вероятно, основанными на 2-нм техпроцессе TSMC. Следует помнить, что это ранние предположения, и компания может изменить сроки поставок.