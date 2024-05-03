MACHENIKE представляет флагманский ПК Mini-GTX с процессорами AMD Ryzen 8040

MACHENIKE, китайский производитель компьютерной продукции, известен своим широким ассортиментом продукции, включая мини-ПК Creator Mini II с процессорами Intel 13-го и 14-го поколения. Однако для отметки 10-летия компания представила свой новый флагманский продукт - ПК MACHENIKE mini-GTX. Mini-GTX обещает предложить потребителям лучшее качество.

Новый мини-ПК mini-GTX будет оснащен топовым APU AMD Ryzen 7 8845HS из недавно выпущенной серии Ryzen 8000. Этот чип имеет восемь ядер Zen 4, 16 потоков, тактовую частоту ядра до 5,1 ГГц и TDP, который можно настроить в диапазоне 45–54 Вт, а также до 65 Вт, и 16 МБ кэш-памяти L3.

Для игр чип оснащен iGPU AMD Radeon 780M на базе RDNA 3, предлагающий 12 вычислительных блоков с тактовой частотой 2700 МГц. В целом, Mini-GTX предлагает высокую производительность как в вычислениях, так и в графике, и является хорошо сбалансированной машиной с ведущими возможностями искусственного интеллекта на рынке.

Что касается дизайна, Mini-GTX имеет подсвеченный логотип вверху, напоминающий логотип Супермена. Корпус выполнен из металла в серой цветовой гамме. Размеры всего компьютера составляют 12,812,85 см, а объем корпуса - 0,82 л. Mini-GTX - хороший выбор для тех, кто ищет вычислительную машину для повседневного использования, благодаря своей производительности и портативности. Однако из-за ограничения продукции MACHENIKE на региональном уровне, mini-GTX может быть недоступен во всем мире.

В отношении цены, минимальная стоимость начинается от 2899 юаней / 400 долларов США, включая 16 ГБ памяти и 1 ТБ встроенного накопителя. Вариант с 32 ГБ обойдется вам примерно в 3499 юаней / 483 доллара США.