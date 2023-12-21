Масштабная утечка Galaxy S24 — все цвета, характеристики и дата выхода смартфонов

Серия Galaxy S24 готовится стать предпочтением фанатов по всем правильным причинам, внедряя множество новых функций, которые должны улучшить пользовательский опыт. Запуск устройств ожидается в следующем месяце, и сегодня мы имеем доступ к обширным утечкам информации об этих устройствах. В самом начале стоит отметить, что официальный анонс смартфонов запланирован на 17 января следующего месяца. Это подтверждено надежными информаторами evleaks, которые ранее представилии тизерное видео.

Кроме того, известный информатор Бласс предоставил полный список характеристик устройств Galaxy S24. Это представляется весьма официальным, поскольку это маркетинговый материал. Детали доступны ниже:

Если это не удовлетворяет ваше желание узнать о новейших продуктах Samsung, не переживайте, у нас есть еще нечто интересное. Все изображения Galaxy S24 уже доступны и демонстрируют все возможные цветовые варианты. Давайте начнем с базовой модели.

Galaxy S24+ во многом повторяет дизайн и цветовую гамму своего младшего брата, при сохранении некоторых изменений. Подробные изображения представлены ниже:

И, конечно же, наш главный смартфон новой линейки - Galaxy S24 Ultra, привлекающий внимание большинства. Samsung стремится оснастить этот телефон передовым оборудованием. Подробности доступны на изображениях ниже:

Samsung сохраняет единую цветовую гамму для серии Galaxy S24. Версия Ultra обеспечивается лучшими характеристиками камеры и экрана. Последняя утечка также подтверждает использование плоского дисплея в Ultra вместо изогнутого варианта. Серия Galaxy S24, несомненно, обещает выглядеть великолепно во всех аспектах. Остается только дождаться официальных цен на эти три устройства, и возможно, они станут доступны до официального запуска.