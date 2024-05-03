Масштабная утечка информации о Sony Xperia 1 VI

Пришло время для Sony представить свой новый флагманский смартфон, и этим летом нас ждет Sony Xperia 1 VI. Компания Sony известна своими надежными устройствами, и если вы ждали анонса этого телефона, то не придется долго ждать: официальный выпуск запланирован на 17 мая, и уже сегодня у нас есть обширные утечки, раскрывающие все особенности предстоящего флагмана.

Самым заметным фактом является использование чипсета Snapdragon 8 Gen 3 в Sony Xperia 1 VI, что было ожидаемо. Кроме того, телефон будет оборудован широкоугольной камерой на 16 мм, основной камерой на 24 мм и телеобъективом с зумом 85–170 мм. Камера полностью принадлежит Sony, что гарантирует высокое качество фотографий благодаря богатому опыту компании в этой области.

Хотя аппаратное обеспечение не является главным акцентом Sony Xperia 1 VI в этом году, компания уделяет большое внимание программному обеспечению. Новый телефон получит приложение камеры, вдохновленное камерами линейки Alpha, с так называемой "технологией распознавания позы человека", что обеспечит точную фокусировку даже при сложных условиях. Кроме того, Sony представит приложение Video Creator для удобного создания видео.

Sony понимает, чего ждут пользователи от хорошего телефона, и поэтому Xperia 1 VI сохраняет разъем для наушников 3,5 мм. Также улучшены динамики, а задняя панель получит текстурированное стекло. Цветовые варианты включают черный и платиново-серебристый, аналогичные цветам наушников Sony.

На передней панели Sony Xperia 1 VI будет OLED-дисплей с соотношением сторон 19,5:9, ярче и четче, чем у предшественника. Экран будет обновляться от 1 Гц до 120 Гц и иметь частоту дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. Питание обеспечит аккумулятор на 5000 мАч с возможностью беспроводной зарядки. Телефон поступит в продажу 17 мая по цене более 1000 долларов. Возможно, Sony также представит наушники WH-1000XM6, но это пока не подтверждено.