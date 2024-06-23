Мечта любителя ретро — выпущен компактный ноутбук на процессоре Intel 386 SX

Ретро-игры снова в моде, и мы уже сравнивали Raspberry Pi, ПК и ретро-мини-консоли, чтобы выяснить, что лучше подходит для этой цели. Однако ничто не сравнится с игрой на оригинальном оборудовании, что создало небольшую нишу на рынке ретро-консолей. Если вам хочется поиграть в игры начала-середины 90-х, стоит обратить внимание на Pocket 386.

Этот ретро-ноутбук разработан теми же производителями, что и портативный ретро-ПК Hand 386 и компактный ретро-ноутбук Book 8088. Он обладает такими же характеристиками, как и Hand 386: чип 386 SX с частотой 40 МГц, 8 МБ DRAM, сменной VGA-картой и звуковой картой Yamaha. Отличительной чертой является 7-дюймовый IPS ЖК-экран с соотношением сторон 16:9, который можно переключить на 4:3 для более аутентичного опыта.

На ноутбуке нет классического трекпада или трекпойнта для управления мышью, но можно использовать клавиши со стрелками для перемещения курсора, а также клавиши вопросительного знака и Shift по обе стороны от клавиши со стрелкой вверх для имитации левой и правой кнопок мыши. Кроме того, ноутбук оснащён несколькими интерфейсными портами, включая PS/2 и VGA, что позволяет подключить трекбольную мышь и ЭЛТ-монитор.

Pocket 386 поставляется с предустановленной Windows 3.11, но вы можете запросить у продавца DZT's Store файл GHO для Windows 95 для обновления системы. Его цена составляет 300 долларов, но сейчас на него действует скидка 37%, что снижает стоимость до 187 долларов. Устройство доступно в двух цветах: чёрном и прозрачном, и включает в себя разъёмы PS/2, VGA, LPT, последовательный адаптер + TTL-RS232 и зарядное устройство на 12 В. Также у ноутбука есть удобные съёмные крышки для лёгкого доступа к аккумулятору, звуковой карте и оперативной памяти.

Размеры ноутбука составляют 21х12х2 см, что позволяет легко носить его в сумке или даже в кармане (если он достаточно большой). На момент написания было продано почти 400 единиц, и ноутбук получил 49 отзывов с оценкой в среднем 4,9 звезды на AliExpress. Этот продукт привлёк внимание нескольких ретро-каналов на YouTube. RetroTV1 Tech даже протестировала на нём такие ретро-игры, как Doom, Wolfenstein 3-D, Commander Keen 4 и Test Drive 3.