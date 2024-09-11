Между iPhone 16 и iPhone 16 Pro есть отличие, которое никто не заметил

Одной из главных особенностей линейки iPhone 16 стало то, что все модели теперь работают на новом чипсете, созданном по 3-нм технологии второго поколения от TSMC. Это значит, что даже более доступные модели получили мощный процессор, аналогичный флагманским устройствам. Однако, чтобы подчеркнуть разницу между версиями "Pro" и "не-Pro", Apple применила метод биннинга — распространённую практику в этой сфере. Компания уже использовала этот подход ранее и, скорее всего, повторила его и в этот раз.

Если внимательно посмотреть на характеристики iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, можно заметить, что у процессоров A18 и A18 Pro есть одно ключевое различие. Оба процессора имеют шесть ядер: два из них отвечают за производительность, а четыре — за энергоэффективность. По утечкам бенчмарков, частота ядер производительности не превышает 4,04 ГГц, что говорит о сохранении прежней архитектуры.

Оба чипсета также оборудованы 16-ядерным Neural Engine, который отвечает за задачи машинного обучения и работу функций генеративного ИИ, входящих в состав Apple Intelligence. Главное отличие между A18 и A18 Pro заключается в графической части: iPhone 16 Pro и Pro Max оснащены 6-ядерным графическим процессором, в то время как обычные iPhone 16 и 16 Plus получили версию с 5 ядрами. Если это кажется чем-то необычным, то стоит напомнить, что Apple уже использовала подобный подход в линейке iPhone 13, где разные модели на базе чипа A15 Bionic имели разное количество ядер в графическом процессоре.

В той серии разница в графической мощности была существенной: 5-ядерная версия A15 на "Pro"-моделях давала до 55% прироста производительности по сравнению с iPhone 12 Pro, тогда как 4-ядерная версия увеличивала мощность всего на 15%. Насколько большая разница будет между версиями чипа в этом году, пока неизвестно, но можно предположить, что A18 Pro производился с использованием метода биннинга, что позволило Apple сохранить производственные затраты. Современные полупроводниковые технологии делают процесс создания идеальных чипов всё более сложным, и это часто приводит к тому, что часть чипов отправляется в нижнюю категорию.

Скорее всего, Apple использовала A18 Pro с неидеальными характеристиками, переименовав его в A18 для более доступных моделей, что позволило снизить расходы, но при этом оставить мощный чип в iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Этот подход используется многими компаниями для оптимизации производства, и в действиях Apple нет ничего неожиданного.