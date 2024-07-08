Microsoft хочет, чтобы ее сотрудники перешли на iPhone

Сотрудники Microsoft в Китае вскоре будут вынуждены перейти на iPhone для использования в офисе, так как компания приказала прекратить использование Android-устройств. Инициатива Secure Future направлена на повышение безопасности, поскольку устройства, работающие не под управлением iOS, имеют больше шансов быть взломанными.

Согласно последнему отчету Bloomberg, сотрудники Microsoft в Китае должны будут перейти на использование iPhone с сентября этого года. Внутренняя памятка компании гласит, что всем сотрудникам, использующим Android-телефоны, включая устройства Xiaomi и Huawei, будет предоставлен iPhone 15 в качестве одноразовой покупки. В офисах Microsoft в Китае будут созданы пункты обмена устройств. Эта инициатива коснется также сотрудников в Гонконге.

Microsoft объясняет этот шаг необходимостью заблокировать доступ к приложениям, управляемым Huawei или Xiaomi, и требованием использовать iPhone для работы с менеджером паролей Microsoft Authenticator и приложением Identity Pass. Фрагментированная природа Android затрудняет применение усиленных протоколов безопасности, и существует разница между китайской и зарубежной мобильными экосистемами. В iOS все унифицировано, что облегчает мониторинг.

Microsoft пока не сделала публичных заявлений об этом шаге и не раскрыла точное число сотрудников в Китае, но AppleInsider сообщает, что компания работает в регионе с 1992 года. Ее крупнейший центр исследований и разработок за пределами США находится в Китае, что также является причиной перехода на iPhone. Microsoft заявляет, что изолирует уязвимости в облаке, что усложнит взломы и нарушения безопасности.