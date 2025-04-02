Microsoft представила компактный компьютер, который полностью зависит от облака

Microsoft официально запустила в продажу Windows 365 Link — компактный настольный ПК, который, по сути, не является полноценным компьютером. В отличие от традиционных устройств, он не имеет собственной операционной системы, а вместо этого подключается к облачному ПК, работающему на Windows 11. Это первый в своём роде «облачный компьютер» от Microsoft, и обойдётся он покупателям в $349,99.

Внутри устройства установлен четырёхъядерный процессор Intel N250 с тактовой частотой до 3,8 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 64 ГБ постоянной памяти UFS. Подключение к интернету обеспечивают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а для периферии предусмотрен внушительный набор портов: USB-A 3.2 Gen1, два USB-A 3.2 Gen2, USB-C 3.2, LAN, HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Габариты устройства составляют всего 120 × 120 × 30 мм, что делает его компактным и удобным для размещения на рабочем месте.

Купить Windows 365 Link можно только через коммерческие каналы Microsoft. Обычным пользователям этот продукт недоступен, так как он ориентирован исключительно на бизнес и правительственные организации. Microsoft делает упор на удобство централизованного управления, быструю настройку и автоматическую установку обновлений

Windows 365 Link не способен запускать приложения локально — для работы ему необходимо постоянное подключение к облачному ПК на платформе Windows 365. Однако в этом и его главное преимущество: вся обработка данных и хранение информации происходит в облаке, что повышает безопасность и позволяет в любой момент масштабировать ресурсы, увеличивая вычислительную мощность или объём хранилища. Такой подход делает устройство особенно привлекательным для компаний, которым важно централизованное управление рабочими местами сотрудников.