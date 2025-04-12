Microsoft разыгрывает золотые ноутбуки к 50-летию компании

Microsoft отмечает полувековой юбилей необычным способом — компания объявила розыгрыш 50 эксклюзивных ноутбуков Surface с памятным дизайном. Эти устройства отличаются от обычных моделей золотым логотипом Windows на крышке и ретро-лого Microsoft 1975 года внутри корпуса.

Стать обладателем такого раритета смогут только жители США и Пуэрто-Рико. Для участия нужно до 16 апреля опубликовать в Instagram✴ фото на тему "Surface в пути" (например, ваш ноутбук в кафе или парке), подписаться на официальную страницу Surface и добавить специальные хэштеги.

Интересно, что технические характеристики этих юбилейных ноутбуков Microsoft держит в секрете. Но учитывая, что в мире будет всего 50 таких устройств, они наверняка станут коллекционной редкостью. Главное — успеть сделать фото и разместить его до окончания конкурса!