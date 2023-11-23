Мировые продажи смартфонов начинают расти, что позволяет надеяться на улучшение ситуации в 2024 году

Последние два года не были удачными для индустрии смартфонов в целом, так как мы видели, что вся отрасль переживает не лучшие времена. Однако, согласно новому отчету, продажи начали улучшаться, и к концу 2024 г. они могут вырасти и полностью восстановиться. Конечно, мы не можем сказать наверняка, но, учитывая, что в следующем году будет представлено несколько действительно удивительных устройств, включая серию Galaxy S24, а также iPhone 16, можно с уверенностью сказать, что мы можем увидеть полное восстановление.

В настоящее время ожидается, что мировой рынок смартфонов в этом году может превысить отметку в 1,12 млрд. устройств. Это на 5% меньше, чем в прошлом году, когда продажи составили 1,19 млрд. устройств. Однако в 2024 году мы можем увидеть улучшение ситуации, и объем поставок достигнет 1,17 млрд. устройств. Это все еще не так хорошо, как в 2022 году, но мы постепенно наблюдаем рост, и это может помочь рынку вернуться в свою полную форму.

Существует несколько причин, по которым рынок смартфонов так сильно пострадал за два года. Мировая экономика переживает серьезный спад, расходы и издержки растут повсеместно. Нельзя утверждать, что на данный момент ситуация полностью восстановилась, но она постепенно восстанавливается, и можно ожидать, что по мере продвижения вперед ситуация будет улучшаться. Надеемся, что к следующему году мы увидим еще большее улучшение, чем прогнозируется в анализе.

2024 год станет переломным для индустрии смартфонов. Специалисты ожидают появления нескольких топовых смартфонов и смартфонов среднего класса от мировых конкурентов, а также жесткой конкуренции со стороны китайского рынка, что может способствовать еще большему росту поставок. Кроме того, многие телефоны, выходящие в следующем году, будут оснащены встроенным генеративным искусственным интеллектом, что может стать еще одним фактором, который произведет революцию на рынке и будет способствовать дальнейшему росту поставок.