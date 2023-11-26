Мобильный процессор Dimensity 9300 показал ужасные результаты в реальном тесте

В этом году процессор Dimensity 9300 отказался от традиционного кластера ЦП, отличаясь от Snapdragon 8 Gen 3, главным образом, отсутствием эффективных ядер в своем составе. Эта особенность обеспечивает впечатляющую общую производительность, превосходящую графический процессор Apple A17 Pro. Однако, как показал новый стресс-тест, процессор выявил трещину в кремниевой броне, несмотря на присутствие эффективной системы охлаждения на флагманском устройстве Android.

Многие флагманы Android, включая X100 Pro, используют испарительные камеры для контроля температуры Dimensity 9300. Однако отсутствие ядер с низким энергопотреблением в этом процессоре приводит к повышенному энергопотреблению по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3 и A17 Pro. Это изменение сказывается на производительности, и троттлинг-тест ЦП демонстрирует, что чип не выдерживает нагрузку, теряя 46 процентов производительности из-за теплового регулирования всего за две минуты.

Хотя эти результаты поднимают вопросы о выборе MediaTek отказаться от кластера ЦП с эффективными ядрами, данный тест известен своей способностью подвергнуть испытанию даже самые термически эффективные чипы. Окружающие условия также могут влиять на нагреваемость процессора в различных регионах. В итоге, хотя Dimensity 9300 может нормально функционировать при обычном использовании, возможно, стоит пересмотреть подход к выбору кластера ЦП для будущих моделей, таких как Dimensity 9400.