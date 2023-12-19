Moore Threads представила видеокарту MTT S4000 с 48 ГБ памяти

Китайский производитель графических процессоров Moore Threads представил свой новый продукт - графический процессор MTT S4000. Этот инновационный процессор оснащен архитектурой ядра MUSA третьего поколения и предназначен для обработки рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Графический процессор обладает значительным объемом памяти - 48 ГБ типа GDDR6 с тактовой частотой 16 Гбит/с, обеспечивающей пропускную способность 768 ГБ/с.

MTT S4000 поддерживает интерфейсную технологию MTLink 1.0, позволяя одновременное использование нескольких карт. Он также совместим с PCIe Gen5, что делает компанию единственным поставщиком оборудования потребительского уровня, соответствующего этому стандарту. Важно отметить, что несмотря на то, что MTT S4000 предназначен для ускорения искусственного интеллекта, он также обладает четырьмя выходами для дисплея и поддерживает разрешение до 8K.

Компания Moore Threads предоставила вычислительные характеристики MTT S4000, демонстрируя производительность 25 терафлопс для FP32, 50 терафлопс для TF32, 100 терафлопс для FP16/BF16 и 200 терафлопс для INT8. Эти показатели превосходят возможности существующих решений, таких как AMD Ryzen 8040 и Intel Core Ultra. Однако компания не предоставила информацию о количестве ядер и других технических характеристиках MTT S4000.

Стоит отметить интересную особенность - MTT S4000, несмотря на свое предназначение для искусственного интеллекта, поддерживает четыре выхода для дисплея и разрешение до 8K. Кроме того, процессор интегрируется в вычислительные решения KUAE, что делает его частью систем, подобных NVIDIA DGX. Система Kuae MCCX D800, использующая 8 графических процессоров MTT S4000, обеспечивает плавное расширение и поддерживает новейшие LLM, такие как LLaMA, GLM, Aquila, Baichuan, GPT, Bloom, Yuyan, что обеспечивает обработку 130 миллиардов параметров. Первые 1000 графических процессоров MTT S4000 будут развернуты в вычислительном кластере Китая для обработки задач искусственного интеллекта. Важно отметить, что MTT S4000 будет доступен по конкурентоспособной цене, а его производительность будет более ясной после публикации результатов тестирования.