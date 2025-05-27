Moto G96 готовится к выходу: мощный смартфон с камерой Sony и экраном 144 Гц

Motorola готовит к выпуску новый смартфон Moto G96, который может стать одним из самых интересных предложений в среднем ценовом сегменте. Согласно свежей утечке, устройство получит производительный процессор Snapdragon 7s Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Главной фишкой новинки станет 6,67-дюймовый изогнутый pOLED-экран с рекордной частотой обновления 144 Гц — мечта для любителей плавного изображения. Не отстает и камера: основной 50-мегапиксельный модуль использует продвинутый сенсор Sony Lytia LYT-700C, дополненный 8-МР макрокамерой. Для селфи предусмотрена 32-МР фронталка.

Смартфон обещает порадовать и автономностью — аккумулятор на 5500 мАч должен обеспечить работу на весь день. Покупателям предложат четыре стильных цвета: Cattleya Orchid, Dresden Blue, Greener Pastures и Ashleigh Blue.

Ожидается, что в Индии Moto G96 будет стоить около 22 990 рупий (~270$). Пока неизвестно, выйдет ли он на других рынках, но если цена сохранится, устройство может составить серьезную конкуренцию китайским брендам. Остается ждать официального анонса — скорее всего, он состоится в ближайшие месяцы.