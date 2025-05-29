Motorola представила три новых смартфона серии G: рекордный аккумулятор и топовые экраны

Motorola расширила свою популярную серию G тремя новинками: G86, G86 Power и G56. Хотя внешне они похожи, характеристики заметно отличаются. Особенно выделяется G86 Power с рекордным аккумулятором на 6720 мАч — самым ёмким в истории Motorola.

Флагманская пара: G86 и G86 Power

Оба смартфона получили:

6.67" OLED-экран FHD+ с частотой 120 Гц (пиковая яркость 4500 нит)

Процессор Dimensity 7300 и 8 ГБ ОЗУ

Основную камеру 50 МП (LYT-600) + сверхширокоугольник 8 МП

Защиту IP68/IP69 и стандарт MIL-STD 810H

Разница в батарее:

G86 — 5200 мАч

G86 Power — 6720 мАч (рекорд для Motorola)

Оба поддерживают зарядку 30 Вт. Цены: €299/£280 (G86) и €329/£299 (G86 Power).

Бюджетный вариант — Moto G56

6.72" ЖК-экран FHD+ 120 Гц

Новый процессор Dimensity 7060

Те же 50+8 МП камеры

Аккумулятор 5200 мАч с зарядкой 30 Вт

Защита IP68/IP69

Цена: €250/£199

Все новинки уже доступны в Европе в нескольких цветовых вариантах. G86 Power явно создан для тех, кто ценит автономность, а G56 предлагает сбалансированные характеристики по привлекательной цене.