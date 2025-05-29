Motorola представила три новых смартфона серии G: рекордный аккумулятор и топовые экраны

Motorola расширила свою популярную серию G тремя новинками: G86, G86 Power и G56. Хотя внешне они похожи, характеристики заметно отличаются. Особенно выделяется G86 Power с рекордным аккумулятором на 6720 мАч — самым ёмким в истории Motorola.
Флагманская пара: G86 и G86 Power
Оба смартфона получили:
- 6.67" OLED-экран FHD+ с частотой 120 Гц (пиковая яркость 4500 нит)
- Процессор Dimensity 7300 и 8 ГБ ОЗУ
- Основную камеру 50 МП (LYT-600) + сверхширокоугольник 8 МП
- Защиту IP68/IP69 и стандарт MIL-STD 810H
Разница в батарее:
- G86 — 5200 мАч
- G86 Power — 6720 мАч (рекорд для Motorola)
Оба поддерживают зарядку 30 Вт. Цены: €299/£280 (G86) и €329/£299 (G86 Power).
Бюджетный вариант — Moto G56
- 6.72" ЖК-экран FHD+ 120 Гц
- Новый процессор Dimensity 7060
- Те же 50+8 МП камеры
- Аккумулятор 5200 мАч с зарядкой 30 Вт
- Защита IP68/IP69
Цена: €250/£199
Все новинки уже доступны в Европе в нескольких цветовых вариантах. G86 Power явно создан для тех, кто ценит автономность, а G56 предлагает сбалансированные характеристики по привлекательной цене.