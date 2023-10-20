MSI анонсировала кастомную видеокарту RTX 4060

Сегодня компания MSI объявила о запуске новой кастомной видеокарты RTX 4060 Magic Dragon Princess, отличающейся яркой красной цветовой гаммой и эффектами RGB-подсветки. Это устройство будет доступно для приобретения с 23 октября.

В сентябре текущего года MSI выпустила лимитированную серию видеокарт RTX 4060 NV, которые отличались зеленым дизайном и стоимостью 2699 юаней. Новая кастомная видеокарта MSI RTX 4060 Magic Dragon Ji имеет аналогичный дизайн, но отличается красной окраской. Предполагается, что её цена также составит 2699 юаней.

По характеристикам, видеокарта RTX 4060 оснащена 3072 ядрами CUDA с максимальной частотой до 2595 МГц, 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6 с 128-битной шиной и скоростью 17 Гбит/с, а также 8-контактным разъемом питания.