MSI показала яркую версию GeForce RTX 4070 SUPER из линейки Gaming X SLIM MLG

Графические процессоры MLG от MSI были созданы в соответствии с идеологией компании, прослеживающейся с ее основания, и эта концепция особенно отражена в общем дизайне графического процессора. После дебюта модели MLG с NVIDIA GeForce RTX 4060, MSI решила представить новый вариант RTX - RTX 4070 SUPER Gaming X SLIM MLG, который объединяет высокую производительность и эстетику, предоставляя пользователям лучшее из обоих миров.

Отмечая дизайн, GeForce RTX 4070 SUPER GAMING X SLIM MLG от MSI предлагает великолепную красно-черную цветовую гамму, окружающую корпус графического процессора, что также соответствует брендингу компании. Цвета красного и черного традиционно использовались в картах MSI предыдущего поколения, но в последних моделях компания перешла к черной и серебристой эстетике.

Кроме того, для завершения эстетического восприятия MSI GeForce RTX 4070 SUPER Gaming X SLIM MLG поставляется с магнитной съемной задней крышкой, на которой изображен персонаж в стиле аниме. Это добавляет привлекательности для конкретной аудитории, и пользователи могут снять крышку, что делает вариант MLG гибким благодаря минималистичным, но эффективным возможностям настройки.

Заметно, что новая модель MLG от MSI входит в серию GAMING X SLIM, что делает графический процессор двухслотовым и относительно компактным по сравнению с более массивными альтернативами. Помимо этого, этот конкретный вариант SKU с маркировкой «X» имеет немного повышенные частоты: базовая частота составляет 2640 МГц и может достигать 2655 МГц с использованием приложения MSI Center. Также следует отметить более высокий TDP - 265 Вт.

Хотя MSI не предоставила подробности о цене или дате выпуска видеокарты GeForce RTX 4070 SUPER Gaming X SLIM MLG, ожидается, что она появится на рынке на этой неделе вместе с другими вариантами линейки GeForce RTX 4070 SUPER. Скорее всего, модели GAMING SLIM будут стоить немного выше рекомендованной розничной цены в 599 долларов США из-за своего премиального вида.