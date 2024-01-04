MSI покажет собственную портативную игровую консоль на выставке CES 2024

MSI объявила о своих планах по введению портативных игровых консолей на рынок. Устройство с дизайном в "драконьем" стиле будет показано на выставке CES.

Краткий тизер предоставляет несколько намеков о новой портативной игровой консоли от MSI. В коротком видео демонстрируется передняя часть устройства, дизайн которой напоминает ASUS ROG Ally и Steam Deck OLED. Двойные триггеры подсвечены RGB-светодиодами, что добавляет эстетики.

MSI также уделяет внимание вытяжным отверстиям, подчеркивая охлаждающие и тепловые возможности устройства. На задней панели продукта есть бирка с надписью "True Gaming", а также множество черно-красных сетчатых решеток. Большой логотип MSI "Дракон" также привлекает внимание и, возможно, оснащен RGB-подсветкой.

Пока рано говорить о том, будут ли использованы процессоры AMD Ryzen или Intel Core Ultra в портативной игровой консоли MSI. Процессоры AMD Ryzen пользуются популярностью, но Intel Core Ultra также становится популярным выбором в сегменте портативных игр. Оба процессора обеспечивают хорошие интегрированные графические возможности, конкурируя друг с другом, и поддерживают технологии масштабирования, такие как FSR и XeSS.

Ожидается, что устройство будет полностью представлено на выставке CES 2024, что позволит узнать подробности о характеристиках, доступности и, главное, цене этого устройства в ближайшие несколько дней.