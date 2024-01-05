MSI представила линейку устройств в коллаборации с Monster Hunter

Известный мировой бренд игровых комплектующих и периферии MSI, в сотрудничестве с разработчиком игр CAPCOM, отмечает 20-летие серии игр Monster Hunter. Это событие подчеркивается выпуском ограниченной серии тщательно разработанных продуктов для ПК, представленных на выставке CES 2024. Концептуальные прототипы этих продуктов представлены на эксклюзивном стенде MSI, а их официальный дебют запланирован на празднование 20-летия Monster Hunter.

Сотрудничество с CAPCOM, вдохновленное монстром Раталосом, представляет линейку игровых периферийных устройств ограниченного выпуска. В этот ассортимент входят игровые ноутбуки, мониторы, видеокарты, материнские платы, корпуса, жидкостные охладители и контроллеры. MSI приглашает геймеров отправиться в захватывающее приключение в мир Monster Hunter, обеспечивая уникальный игровой опыт, сочетающий мастерство MSI с классическими элементами CAPCOM.

Один из продуктов — игровой ноутбук Crosshair 16 HX MONSTER HUNTER EDITION, вдохновленный Раталосом, представляет собой мощный геймерский компаньон с процессором Intel Core и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4060. Дизайн, выгравированный на верхней части корпуса, и иконка MSI X MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY подчеркивают 20-летний юбилей Monster Hunter.

Видеокарта MSI GeForce RTX 4060 Ti 8G GAMING SLIM MONSTER HUNTER EDITION представляет собой стильное исполнение с уникальными рисунками, подчеркнутыми RGB-эффектами и элегантным дизайном. Эта видеокарта, обеспечивая выдающиеся игровые характеристики, становится легкой и тонкой, что делает ее оптимальным выбором для гибкой сборки игровых настроек.

FORCE GC30 MONSTER HUNTER EDITION — игровой контроллер, украшенный дизайном Monster Hunter 20th Anniversary. Специально разработанный для использования на различных платформах, он обеспечивает уникальные впечатления от игрового процесса.

Жидкостное охлаждение MAG CORELIQUID E360 MONSTER HUNTER EDITION представляет новинку в линейке жидкостных охладителей. Снабженный тремя вентиляторами ARGB на 360-мм радиаторе, он отличается рисунком Monster Hunter и улучшенной конструкцией насоса для эффективного охлаждения. Корпус MPG GUNGNIR 300 MONSTER HUNTER EDITION — часть серии MPG GUNGNIR, предлагает цельную переднюю панель, четыре вентилятора и встроенную регулируемую подставку для оптимизации вентиляции и эффективности охлаждения.

Материнская плата MPG Z790 EDGE MONSTER HUNTER EDITION входит в линейку EDGE Series, обеспечивая эффективное питание и выдающиеся характеристики современных технологий. Игровой монитор MAG 274QRF QD E2 MONSTER HUNTER EDITION предлагает яркое изображение с широкой цветовой гаммой, быстрое время отклика и разнообразные игровые функции, делая его идеальным компаньоном для игр.

Эти продукты призваны подчеркнуть и праздновать долгожданное 20-летие Monster Hunter, предоставляя геймерам возможность погрузиться в мир этой культовой игровой серии.