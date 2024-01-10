MSI представила первый читерский монитор с функцией скрытого ИИ

Искусственный интеллект обычно обсуждается в связи с создаваемыми пользователями или компаниями изображениями, текстами или видео. Однако последние споры связаны с внедрением этих технологий в монитор.

В центре бури оказалась компания MSI, известный производитель оборудования, которая решила оснастить свой новый монитор MEG 321URX QD-OLED искусственным интеллектом, имеющим несколько функций, связанных с играми. Устройство, анонсированное в последние несколько часов на выставке CES 2024, способно анализировать изображение на экране и наблюдать за мини-картой в таких играх, как League of Legends и Call of Duty: после завершения сканирования кадра оно может выводить на экран индикаторы, указывающие на положение противника или направление его приближения.

Проще говоря, это система, которая позволит использовать читы без возможности обнаружения его античитерским ПО, поскольку это помощь на аппаратном уровне. До сих пор мониторы с подобной функциональностью (и не связанные с ИИ) ограничивались тем, что заставляли курсор появляться в центре экрана для облегчения прицеливания в некоторых шутеров, но в данном случае это будет гораздо более серьезный вклад. Этого оказалось достаточно для того, чтобы привлечь внимание геймеров, которые в социальных сетях разразились бурными протестами, чтобы предотвратить распространение подобных технологий и их влияние на популярные многопользовательские продукты.

Этот 32-дюймовый дисплей обладает разрешением 4K, оснащен панелью QD-OLED и высоким коэффициентом контрастности с поддержкой Display HDR 400. Он имеет впечатляющую частоту обновления в 240 Гц и время отклика всего 0.03 мс, что гарантирует высокую плавность игрового процесса.

На данный момент нет никакого заявления от MSI, и мы не исключаем, что компания может сделать шаг назад, чтобы подавить недовольство.