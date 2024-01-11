MSI представила твердотельный накопитель с жидкостным охлаждением

На выставке CES 2024 компания MSI представила новый твердотельный накопитель Spatium M580 PCIe 5.0, который впечатляет не только своими техническими характеристиками, но и использованием системы жидкостного охлаждения. Полное наименование устройства звучит как MSI Spatium M580 PCIe NVMe M.2 2 TB Frozr Liquid. По официальным данным, скорость чтения этого накопителя достигает 14 000 МБ/с, а скорость записи — до 12 000 МБ/с, что безусловно является впечатляющим результатом.

Предыдущая модель, Spatium M570 Pro Frozr, оснащенная воздушным охлаждением, была представлена в прошлом году и также отличалась высокими показателями, включая скорость чтения до 12 400 МБ/с и скорость записи до 11 800 МБ/с. Она была предназначена для требовательных пользователей, таких как создатели контента, профессионалы и геймеры.

Новинка M580 использует жидкостное охлаждение "микро", включающее тепловое основание, водяной насос, микрорадиатор и вентилятор. Согласно спецификациям, устройство подходит для любого слота M.2, а радиатор обеспечивает полный контакт с контроллером и флэш-модулем.

Несмотря на все технические возможности, цена и дата выпуска M580 пока не объявлены. Компания MSI заявила, что устройство будет доступно в версиях емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Важно отметить, что наличие жидкостного охлаждения, несмотря на свою потенциальную эффективность, может быть излишним для большинства пользователей, не стремящихся к экстремальной производительности.