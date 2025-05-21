MSI удваивает ставки: новые портативные консоли Claw с процессорами Intel и AMD

MSI расширяет линейку портативных игровых консолей Claw, представив сразу несколько новых моделей. Главная новинка — теперь у геймеров есть выбор между процессорами Intel и AMD, при этом все устройства сохраняют топовые характеристики.
Модели с Intel:
- Claw A8 AI+ и белая версия Polar Tempest Edition
- Процессор Intel Core Ultra 7 258V (такой же, как в Claw 7 AI+ 2024)
- 32 ГБ оперативки LPDDR5x и 1 ТБ SSD (в Polar Tempest — 2 ТБ)
- Яркий 8-дюймовый экран 120 Гц с VRR
- Увеличенный аккумулятор 80 Вт·ч (4+ часа игры)
- Два порта Thunderbolt 4 и слот microSD
Белая версия Polar Tempest получила стильное УФ-покрытие, а для стандартной модели предлагается Super Pack с кучей полезных аксессуаров.
Модель с AMD:
- Claw A8 BZ2EM с процессором Ryzen Z2 Extreme
- 24 ГБ оперативки и 1 ТБ SSD
- Графика Radeon
- Все остальные характеристики аналогичны Intel-версии
Пока неизвестно, сколько будут стоить новинки и когда точно появятся в продаже. Но уже ясно, что MSI серьезно намерена конкурировать на рынке портативных игровых устройств, предлагая геймерам выбор платформы без компромиссов в производительности.
Главный вопрос теперь — какая версия окажется популярнее: проверенная Intel или более игровая AMD? Ответ мы узнаем, когда устройства появятся на полках магазинов.