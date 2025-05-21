MSI удваивает ставки: новые портативные консоли Claw с процессорами Intel и AMD

MSI расширяет линейку портативных игровых консолей Claw, представив сразу несколько новых моделей. Главная новинка — теперь у геймеров есть выбор между процессорами Intel и AMD, при этом все устройства сохраняют топовые характеристики.

Модели с Intel:

Claw A8 AI+ и белая версия Polar Tempest Edition

Процессор Intel Core Ultra 7 258V (такой же, как в Claw 7 AI+ 2024)

32 ГБ оперативки LPDDR5x и 1 ТБ SSD (в Polar Tempest — 2 ТБ)

Яркий 8-дюймовый экран 120 Гц с VRR

Увеличенный аккумулятор 80 Вт·ч (4+ часа игры)

Два порта Thunderbolt 4 и слот microSD

Белая версия Polar Tempest получила стильное УФ-покрытие, а для стандартной модели предлагается Super Pack с кучей полезных аксессуаров.

Модель с AMD:

Claw A8 BZ2EM с процессором Ryzen Z2 Extreme

24 ГБ оперативки и 1 ТБ SSD

Графика Radeon

Все остальные характеристики аналогичны Intel-версии

Пока неизвестно, сколько будут стоить новинки и когда точно появятся в продаже. Но уже ясно, что MSI серьезно намерена конкурировать на рынке портативных игровых устройств, предлагая геймерам выбор платформы без компромиссов в производительности.

Главный вопрос теперь — какая версия окажется популярнее: проверенная Intel или более игровая AMD? Ответ мы узнаем, когда устройства появятся на полках магазинов.