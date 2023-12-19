MSI выпускает твердотельный накопитель с радиатором и тремя тепловыми трубками

MSI представила свой новый твердотельный накопитель - MSI SPATIUM M570 PRO FROZR PCIe 5.0, который обеспечивает скорость до 12,4 ГБ/с и предлагает емкость до 4 ТБ. Входящий в линейку Spatium Gen5, он базируется на NVMe и использует флэш-память Micron TLC NAND с 232 слоями. Это обеспечивает значительную емкость и производительность, превосходящую накопители Gen4. Он полностью совместим с API DirectStorage от Microsoft, что гарантирует оптимальную производительность.

Твердотельный накопитель оснащен контроллером Phison E26, который также применяется в одних из самых быстрых накопителей Gen5 на рынке. MSI улучшила скорость NAND до 2000 МТ/с, расширяя возможности чтения и записи, с поддержкой ожидаемой оптимизации в будущих накопителях Gen5.

Технические характеристики включают NVMe 2.0 PCIe Gen 5 x4 в форм-факторе M.2 2280, с емкостями от 1 ТБ до 4 ТБ. Накопитель достигает скорости до 12,4 ГБ/с при последовательном чтении и 11,8 ГБ/с при последовательной записи, что превышает многие накопители пятого поколения. Он также оборудован радиатором Frozr, способным снизить температуру до 20°C.

Тестированная модель емкостью 2 ТБ продемонстрировала пиковую скорость последовательного чтения 12 400 МБ/с и скорость записи 11 800 МБ/с, с выносливостью в 1400 TBW и оценкой числа операций ввода-вывода в секунду при случайном чтении и записи в 1 500 000 IOPS. Стоимость новинки стартует от 300 долларов.