MSI выпустит GeForce RTX 40 EXPERT в оформлении Black Myth: Wukong

MSI, один из ключевых партнеров NVIDIA по AIB, внес значительные инновации в линейку графических процессоров Ada Lovelace «GeForce RTX 40», включая серии EXPERT и недавно представленный SUPRIM FUZION SKU. Теперь компания планирует пойти еще дальше, выпустив новую модель EXPERT, вдохновленную игрой Black Myth: Wukong, что создает значительный интерес в игровой индустрии. Фотографии этой новой модели были опубликованы пользователем @hongxing2020, и, судя по первым изображениям, она выглядит впечатляюще.

Серия графических процессоров MSI EXPERT GeForce RTX 40 оснащена передовой технологией охлаждения, которая включает паровую камеру и двухтактную конфигурацию воздушного потока с вентиляторами спереди и сзади, аналогично моделям NVIDIA FE. Ранее в этом году мы тестировали модель MSI GeForce RTX 4080 EXPERT и обнаружили, что это потрясающая и хорошо продуманная видеокарта.

Однако в новой модели MSI решила улучшить дизайн, предложив премиальную черно-золотую цветовую схему и интеграцию главного игрового персонажа. Тема Black Myth: Wukong выгравирована на задней панели и прекрасно дополняет общий внешний вид видеокарты.

Неясно, является ли эта модель графического процессора MSI EXPERT фанатской кастомизацией или официальной специальной версией от производителя. Однако можно с уверенностью сказать, что такой дизайн привлекает внимание. Тем не менее, следует сохранять осторожность и не возлагать больших надежд, так как MSI пока не подтвердила существование этой модели и не выпустила никаких официальных тизеров.