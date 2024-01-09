MSI запускает новую линейку видеокарт EXPERT вдохновленную Founders Edition

MSI разрабатывает инновационные системы охлаждения для высокопроизводительных графических процессоров NVIDIA. На выставке Computex 2023 было представлено масштабное решение с четырьмя слотами, находящееся на стадии разработки и предназначенное для будущих графических процессоров. Однако на CES компания продемонстрировала свою последнюю разработку EXPERT, основанную на минималистичной, но эффективной системе охлаждения.

Новая система охлаждения MSI EXPERT обладает литой под давлением алюминиевой конструкцией, которая охватывает весь корпус и заднюю панель, избавляясь от использования пластика и придавая устройству премиальный вид. Дизайн включает цветовую гамму шампанского и золота, напоминающую серию MSI EVOKE, представленную несколько лет назад на графических процессорах Radeon RX 5000.

Для эффективного охлаждения используется технология паровой камеры, передающая тепло к радиатору через крупные тепловые трубы, тесно контактирующие с графическим процессором. Прецизионно обработанные тепловые трубки распределяют тепло по всей длине радиатора. Охлаждение обеспечивают вентиляторы Zero Frozr от MSI, устроенные в двухтактную конфигурацию воздушного потока, аналогичную конфигурации графических процессоров Founders Edition от NVIDIA.

На передней части корпуса расположены алюминиевые ребра, которые направляют воздух от вентилятора Frozr с соседней стороны, обеспечивая эффективное охлаждение и отвод тепла через массивные вентиляционные отверстия на передней панели. Видеокарты серии MSI EXPERT дебютируют с графическими процессорами NVIDIA серии RTX SUPER. Этот дизайн останется ограниченным в производстве, и решение будет адаптировано в зависимости от общего отклика на него.