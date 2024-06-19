Мужчина подал в суд на Apple за то, что компания разрушила его брак

Крупные корпорации и частные лица неоднократно подавали иски против Apple, и часто они отклонялись как необоснованные. Однако на этот раз английский бизнесмен решил предпринять правовые действия после того, как его удаленные сообщения были обнаружены женой, что привело к разводу. Мужчина, пожелавший остаться анонимным, использовал iMessage на своем iPhone для общения с секс-работницей и удалил эти чаты, но его жена нашла их на семейном iMac.

Мужчина не знал, что, несмотря на удаление сообщений на iPhone, они сохранятся на iMac, так как оба устройства использовали один и тот же Apple ID. В своем иске против Apple он утверждает, что компания не уведомляет пользователей о том, что удаление сообщений на одном устройстве не удаляет их на всех устройствах, связанных с тем же Apple ID. «Если вам говорят, что сообщение удалено, вы имеете право полагать, что оно действительно удалено», — сказал он в интервью The Times.

Когда его жена обнаружила сообщения, она подала на развод, что стоило мужчине 5 миллионов фунтов стерлингов. Он утверждает, что развод был болезненным и что разумный разговор мог бы спасти его брак, если бы сообщения не были обнаружены. Теперь он подал иск против Apple на 5 миллионов фунтов и планирует сделать его коллективным.

Мужчина считает, что Apple должна была четко указать: «Эти сообщения удаляются только на этом устройстве». Если бы такое уведомление было, ситуация могла бы сложиться иначе. Адвокат Саймон Уолтер заявил в интервью The Telegraph, что «Apple не разъяснила пользователям, что происходит с сообщениями, которые они отправляют, получают и удаляют».

Адвокат также утверждал, что подсказки Apple вводят в заблуждение, так как сообщения не удаляются полностью. Операция должна учитывать возможность синхронизации сообщений и удалять их повсеместно. Apple пока не прокомментировала ситуацию, но мы будем следить за развитием событий. Как вы считаете, сообщения должны удаляться на всех устройствах, а не только на одном? Делитесь своими мнениями в комментариях.