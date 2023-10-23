На Geekbench появились результаты тестов смартфона Samsung Galaxy S24

Если все пойдет по плану, то в начале следующего года Samsung планирует выпустить новое поколение своих флагманских телефонов из серии Galaxy S24. Недавно на платформе Geekbench была замечена устройство с модельным номером SM-S921B. По доступным данным, предположительно, это международная или европейская версия Samsung Galaxy S24.

Устройство оснащено чипом Exynos 2400, недавно представленным компанией Samsung. По проведенным тестам, производительность процессора данного чипа на 70% превосходит предыдущую версию Exynos 2200, а его способности в обработке искусственного интеллекта увеличены в 14,7 раза. Согласно текущей информации, телефон работает на базе пользовательской оболочки One UI, использует операционную систему Android 14 и обладает 8 ГБ оперативной памяти. Результаты тестирования на Geekbench показали одноядерную производительность на уровне 2011 балла и многоядерную — 6086 баллов.

Чип Exynos 2400 включает в себя 10 ядер, что на два ядра больше, чем у процессора Snapdragon 8 Gen 3. Состав чипа включает суперъядра с тактовой частотой 3,21 ГГц, два крупных ядра с тактовой частотой 2,9 ГГц, три средних ядра с тактовой частотой 2,59 ГГц и четыре малых ядра с тактовой частотой 1,96 ГГц. Для сравнения, в тестах на платформе Geekbench 6 телефон Samsung Galaxy S23 Ultra, который был замечен ранее, показал средний результат в 1882 балла в одноядерном режиме и 4989 баллов в многоядерном режиме.