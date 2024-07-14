На iOS появился первый официально одобренный эмулятор ПК

Компания Apple одобрила запуск эмулятора UTM SE на платформах iOS, iPadOS и visionOS, позволяющего запускать классическое программное обеспечение и игры для ПК на устройствах iPhone, iPad и Vision Pro. Это решение было принято спустя несколько недель после первоначального отказа в одобрении из-за некоторых недоработок UTM SE.

В июне, после отказа Apple, разработчик заявил, что не будет продолжать попытки, так как приложение предоставляло «некачественный пользовательский опыт». Однако сейчас UTM выразил благодарность команде AltStore, альтернативного магазина приложений для iOS, за помощь, а также отметил вклад другого разработчика, чья реализация QEMU TCTI сыграла ключевую роль в создании версии без JIT.

UTM SE, как и другие эмуляторы, предоставляет минимальные возможности сразу после установки. Приложение не содержит операционную систему, но предоставляет ссылку на сайт UTM, где можно найти руководство по эмуляции Windows от версии XP до последней, 11-й версии, а также предварительно собранные виртуальные машины Linux. На одном из скриншотов страницы UTM SE в App Store также упоминаются Mac OS 9.2.1 и DOS.

Согласно описанию в App Store, UTM SE — это эмулятор ПК, позволяющий запускать классическое программное обеспечение и игры для Windows. Приложение поддерживает как режим VGA для графики, так и режим терминала для текстового ввода команд. UTM SE эмулирует архитектуры x86, PPC и RISC-V, позволяет запускать предварительно собранные машины или создавать собственные конфигурации с нуля. Приложение основано на QEMU — мощном и широко используемом эмуляторе с открытым исходным кодом для эмуляции аппаратного обеспечения различных платформ. Сообщается, что эмулятор будет доступен пока только для стран Евросоюза.