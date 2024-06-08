На Rabbit R1 запустили обычную версию Android — революции ИИ не случилось

Оказалось, что Android может работать на Rabbit R1, и это не какой-то компромиссный опыт. Он работает так, как если бы Android изначально был предустановлен на этом устройстве.

Rabbit R1 стал спорным устройством. Это одно из немногих устройств, пытающихся воплотить в себе искусственный интеллект, и делает это весьма разочаровывающе. Оно работает под управлением специальной ОС, созданной Rabbit на базе LAM.

LAM, в отличие от LLM (большой языковой модели), позиционируется как более сложная система, способная включать действия в свой рабочий процесс. Цель R1 состоит в том, чтобы распознать речь, обработать её и превратить в действие. Все это происходит в облаке на оборудовании Rabbit. Ожидаемый результат – это выполнение команд устройством.

Однако Rabbit R1 оказался медленным и неполным, не выполнив практически ни одного из обещаний, данных в рекламных материалах и пресс-релизах. Устройство стоимостью 200 долларов теперь рассматривается как очередная неудачная попытка создания аппаратного обеспечения на базе искусственного интеллекта. Канал HowToMen выпустил видео о своем Rabbit R1, на котором не работает оригинальное программное обеспечение Rabbit. Вместо этого Факундо установил на R1 Android, чтобы компенсировать свои потери. Он обнаружил, что Rabbit R1 работает на Android так, как если бы это была родная ОС.

На самом деле, Rabbit R1 построен на базе AOSP-сборки Android, настроенной под возможности R1, хотя компания это отрицает. Создателю не потребовалось много времени, чтобы прошить устройство с помощью LineageOS, по сути загрузив его обычной версией Android. Подход HowToMen привел к стандартной установке Android на Rabbit R1. Устройство практически идеально работает под управлением Android. Изменение программного обеспечения разблокировало клавиатуру для полноценного использования, улучшило управление камерой и добавило плитку быстрых настроек для камеры с углом обзора 360 градусов.

Приятно видеть, что Rabbit R1 на Android теперь безупречно работает с Google Assistant. Многие функции имеют специальные аппаратные ярлыки, как будто разработчик создал их специально. Например, снимки экрана можно сделать, нажав кнопку питания и проведя по колесику прокрутки, которое также является регулятором громкости. Эти ярлыки работают как родные функции Android.

Процесс установки Android на Rabbit R1 доступен на GitHub под названием проекта «R1 Escape». Это тот же процесс, который использовался на канале HowToMen. Следуйте этому процессу на свой страх и риск, но конечным результатом становится полностью функциональное устройство.