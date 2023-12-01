Начались продажи серии OPPO Reno 11, но только в Китае

На прошлой неделе компания OPPO представила новую линейку мобильных телефонов Reno 11 Pro. Стандартная версия была выпущена 25 ноября, в то время как версия Pro была представлена сегодня.

Что касается цветовых решений, OPPO Reno 11 Pro доступен в трех цветах: лунный камень, бирюзово-зеленый и черный обсидиан, а Reno 11 доступен в лунном камне, синем флюорите и черном обсидиане. Относительно размеров, OPPO Reno 11 имеет толщину 7,59 мм (толщина Moonstone — 7,66 мм) и вес 184 г, в то время как Reno 11 Pro имеет толщину 8,26 мм (толщина Obsidian Black — 8,19 мм) и весит 190 г.

По производительности, OPPO Reno 11 оснащен мобильной процессорной платформой MediaTek Dimensity 8200, памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 3.1, тогда как OPPO Reno 11 Pro использует полноценный чип Qualcomm Snapdragon 8+. Согласно данным, Dimensity 8200 поддерживает частоту обновления в 120 Гц и обеспечивает 60 кадров с непрерывным затемнением в течение 9,7 часов. Также устройство поддерживает голографический звук с возможностью воспроизведения до 12 звуковых объектов в пространстве прослушивания до 5 метров.

По дисплею, стандартная версия OPPO Reno 11 использует 6,7-дюймовый изогнутый OLED-экран с разрешением 2412 × 1080 и частотой обновления 120 Гц, а версия Pro использует 6,74-дюймовый OLED-экран разрешением 2772 × 1240 и частотой обновления 120 Гц. Относительно камер, у стандартной версии OPPO Reno 11 фронтальная камера 32 МП, а основная камера 50 МП + 8 МП широкоугольная + 32 МП телеобъектив. OPPO Reno 11 Pro также оборудован тремя камерами: фронтальной 32 МП, основной 50 МП, широкоугольной 8 МП и телеобъективом 32 МП.

Обе версии снабжены встроенным аккумулятором: 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт для Reno 11 и 4800 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт для Reno 11 Pro. Оба устройства поддерживают инфракрасный пульт дистанционного управления и NFC, а версия Pro дополнительно оснащена двумя стереодинамиками и линейными двигателями по оси X. В обеих моделях установлена система ColorOS 14, с поддержкой OPPO Fluid Cloud, функцией сжатия памяти без потерь и экономии места для хранения до 45 ГБ.

OPPO Reno 11:

Версия 8+256 ГБ: 2499 юаней (31 000 руб);

Версия 12+256 ГБ: 2799 юаней (35 000 руб);

Версия 12+512 ГБ: 2999 юаней (37 000 руб).

OPPO Reno 11 Pro: