Наглядное сравнение камер Pixel 8 Pro с предыдущими моделями

Google Pixel всегда выделяются среди других android-смартфонов, камерами, но в последних трех поколениях используются камеры с разрешением 50 МП. Однако в случае Pixel 8 и Pixel 8 Pro применяется более современный сенсор, и при близком рассмотрении можно увидеть изменения в работе камеры.

На протяжении большей части своей истории смартфонов Pixel, Google использовала 12-мегапиксельные камеры. Смена произошла с выпуском Pixel 6 Pro, где был применен 50-мегапиксельный сенсор Samsung GN1, и это привело к отличным результатам. Тот же сенсор использовался в Pixel 7, однако в серии Pixel 8 он был заменен на сенсор Samsung GNV. Однако действительно ли новый сенсор и обновление базового чипа Tensor улучшили работу камеры?

Ответ, как выясняется, утвердительный, и различия заметны. Бенджамин Абоагье, ведущий YouTube-канала Lover of Tech, провел подробное сравнение Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro и Pixel 8 Pro, охватив фото и видеосъемку в различных условиях, чтобы выявить изменения. Во многих аспектах присутствуют реальные улучшения, не только в качестве изображения. Например, в ходе одного из видеотестов можно заметить, насколько плавнее переключается между объективами на Pixel 8 Pro по сравнению с Pixel 6 Pro, где наблюдался заметный скачок при увеличении. Кроме того, при съемке видео в формате 4K60 на Pixel 6 Pro, телевик с 4-кратным увеличением не мог использоваться без остановки записи из-за ограничения в скорости до 30 кадров в секунду.

Таким образом, камера в Pixel 8 и Pixel 8 Pro, безусловно, является лучшей среди тех, что Google предлагала до сих пор, и интересно следить за постоянными улучшениями, которые компания внедряет с каждым новым поколением.