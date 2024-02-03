Не только без питания, но и без лишнего шума — Palit представила свои версии Palit GeForce RTX 3050

Palit Microsystems Ltd., известный производитель видеокарт, представил видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB серий KalmX и StormX.

Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 KalmX сочетает в себе тишину и производительность. Серия KalmX, известная своим оригинальным дизайном без вентиляторов, переосмысливает ваши игровые впечатления. Благодаря пассивной системе охлаждения эта видеокарта работает бесшумно, что делает ее идеальной как для игр, так и для мультимедийных приложений.

Palit GeForce RTX 3050 StormX, специально разработанная для пользователей компактных ПК, может похвастаться компактной, но производительной конструкцией с одним вентилятором. Видеокарты серии StormX с длиной платы 170 мм поддерживают форм-фактор Mini-ITX, что делает их идеальными для геймеров и создателей контента, предпочитающих компактные конфигурации.

Серия Palit GeForce RTX 3050 6 ГБ не требует дополнительного питания, что обеспечивает простую установку и избавляет от прокладки кабелей в корпусе. Это энергоэффективное решение, не ущемляющее производительность, предоставляет по-настоящему удобное использование по принципу "подключил и играй". Теперь вы можете сосредоточиться на своих игровых и творческих задачах без дополнительных сложностей.