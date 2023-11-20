Неанонсированный OPPO Find X7 будет комплектоваться камерой с огромным сенсором

Блоггер Digital Chat Station сегодня поделился последними новостями о предстоящем флагманском смартфоне от OPPO, который, по ожиданиям, будет входить в серию Find X7 и скоро появится на рынке.

Согласно блогеру, этот новый телефон будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, новой системой звука Hasselblad, однодюймовой основной камерой LYT900 и телеобъективом с двойным перископом. Среди них представлены портретный перископ IMX890 с увеличением 2,7X± и ультрателеобъективный перископ IMX858 с увеличением 6X±, использующий новое решение XCD от Hasselblad.

Стоит отметить, что большинство современных флагманских моделей представлены на рынке с тремя задними камерами (основная камера + широкоугольный + телеобъектив). В то время как многие производители планируют использовать перископические телеобъективы, тестовые модели с двумя перископическими объективами, как у OPPO, встречаются редко, что также придает этому новому телефону ауру загадочности.

Согласно предыдущим сообщениям, подтверждено, что серия OPPO Find X7 будет представлена с двумя процессорными версиями: Dimensity 9300 и Snapdragon 8 Gen 3, а также будет поддерживать технологию спутниковой связи. Сейчас известно, что эта новая серия телефонов появится на рынке в январе следующего года.

Процессор Dimensity 9300 станет первым в мире чипом для смартфонов с полноядерной архитектурой. Snapdragon 8 Gen 3, в свою очередь, использует архитектуру "1+5+2", предоставляя одно ядро Arm Cortex-X4 с основной частотой до 3,3 ГГц, 5 ядер производительности с максимальной частотой 3,2 ГГц и 2 ядра эффективности с максимальной частотой 2,3 ГГц.