Нейросеть от OPPO появится на смартфонах уже в следующем месяце

Год 2024 обещает стать периодом, когда генеративный искусственный интеллект оставит свой отпечаток на мобильных устройствах, и приятно отметить, что каждая компания в индустрии смартфонов стремится предоставить свою форму функциональности искусственного интеллекта. Samsung готовится внедрить Galaxy AI в свою серию Galaxy S24. OnePlus также обещает предложить свое видение, как и Apple с Google в следующем году. Недавно компания OPPO объявила о запуске модели AndesGPT, которая дебютирует в ее флагманской серии X7 в следующем месяце.

AndesGPT, включающий 7 миллиардов параметров, обещает множество функциональностей искусственного интеллекта. Эта модель способна использовать функции, такие как переключение внимания, и успешно решать проблемы, такие как рассуждение с самого начала, что часто является вызовом для подобных моделей. Модель с 7 миллиардами параметров создается с использованием 4-битного сжатия квантовой модели. Пользователи также получат доступ к выводам искусственного интеллекта, оптимизации движка и совместной глубокой оптимизации.

AndesGPT обещает лучшую скорость отклика по сравнению с другими моделями, доступными на рынке, с откликом в 2,9 секунды, что в 2,5 раза быстрее отраслевого стандарта. Кроме того, модель способна генерировать рефераты объемом до 14 000 слов, продемонстрировав свою впечатляющую производительность. Та часть AndesGPT, которая вызывает особый интерес, заключается в том, что она не ограничивается только текстовой информацией. Эта модель предоставляет полноценный генеративный визуальный опыт. Несмотря на то, что эта функция еще требует оценки, мы с нетерпением ждем, как она проявит себя при дебюте в серии OPPO Find X7.

Серия OPPO Find X7, становясь флагманской линейкой, выйдет на рынок в следующем месяце. Насчет международной доступности AndesGPT нет точной информации, и также неясно, будет ли OnePlus использовать ту же модель искусственного интеллекта на своих устройствах. О планах OnePlus внедрить генеративный искусственный интеллект на своих флагманских телефонах на данный момент ничего не известно, но, вероятно, все станет ясно в следующем месяце при дебюте новых устройств.