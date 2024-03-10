Неофициальный драйвер добавил NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 поддержку Resizable BAR

Изменение размера BAR стало ключевой функцией в индустрии с момента ее анонса несколько лет назад. Эта технология, входящая в спецификацию PCI, обеспечивает доступ процессора ко всему объему памяти графического процессора через интерфейс PCIe, устраняя узкие места и повышая производительность.

Хотя изначально поддержка Resizable BAR была доступна на некоторых графических процессорах и материнских платах, она была расширена на многие старые платформы. Однако некоторые из самых популярных графических процессоров, таких как NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing", изначально не поддерживали эту функцию. Хотя эти процессоры более не производятся, некоторые геймеры до сих пор используют их, поскольку их можно приобрести на вторичном рынке по низким ценам и они все еще обеспечивают хорошую производительность.

Из-за их популярности старые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 могут получить преимущество от Resizable BAR. Хотя официальной поддержки UEFI или драйвера нет, для активации был разработан неофициальный драйвер UEFI, известный как "NVStrapsReBar". Несмотря на то, что старые карты GeForce 10 "Pascal" не поддерживают Resizable BAR, графические процессоры серии RTX 20 и GTX 16 поддерживаются. Проведены тесты, подтверждающие, что поддержка Resizable BAR действительно работает.

Подробное руководство по активации Resizable BAR для старых графических процессоров NVIDIA можно найти здесь. Однако, хотя эта технология может улучшить производительность, в некоторых случаях активация BAR может не привести к улучшению производительности или даже вызвать ее незначительное снижение. Поэтому перед активацией вам стоит проверить, будет ли ваша игра получать преимущества от поддержки Resizable BAR.