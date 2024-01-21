Независимые тесты выявили особенность Galaxy S24 Ultra, о которой молчат маркетологи

Среди различных особенностей Galaxy S24 Ultra, которые компания активно представляла на рынке, включая титановую отделку, антибликовое покрытие выделяется как нечто уникальное. По последнему сравнению, флагман Samsung значительно превосходит конкурентов в этой области, включая iPhone 15 Pro Max с теми же техническими характеристиками и титановым корпусом.

В ходе параллельного сравнения различных смартфонов текущего поколения с Galaxy S24 Ultra заметна существенная разница в качестве дисплеев. По данным TechDroider, устройства Samsung обладают отсутствием бликов. Сравнение с активным режимом Always On Display показывает, что Galaxy S24 Ultra демонстрирует значительно лучший результат по сравнению с iPhone 15 Pro Max.

К сожалению, данная функция не внедрена в более доступные Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus, что может свидетельствовать о дополнительных затратах на внедрение антибликового покрытия. С другой стороны, Samsung могла бы оставить эту особенность эксклюзивной для Galaxy S24 Ultra, чтобы подчеркнуть его привлекательность на рынке и продемонстрировать, как эффективно работает антибликовое покрытие, не делая его стандартным маркетинговым решением.

Несмотря на возможность покупки антибликовой защитной пленки для других устройств, преимущества этой технологии, особенно в условиях яркого света, делают ее значимой. Возможно, в будущем другие производители смартфонов последуют примеру Samsung, внедряя антибликовое покрытие на свои устройства и признавая его важность для повышения удовлетворенности потребителей.