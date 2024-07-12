Никаких обновлений — iPhone 16 Pro получит тот же датчик и объектив, что и текущее поколение

Apple активно работает над следующими поколениями iPhone, уделяя особое внимание камерам, и в будущих моделях мы можем ожидать значительных улучшений. Ранее предполагалось, что меньшая модель iPhone 16 Pro получит такие же обновления камеры, как и iPhone 15 Pro Max, включая линзу тетрапризмы для улучшенного зума. Теперь аналитик Минг-Чи Куо поделился своими прогнозами относительно моделей iPhone 18 Pro и iPhone 19 Pro, которые также получат значительные улучшения камеры.

Минг-Чи Куо отметил в своем блоге, что обе модели iPhone 16 Pro будут оснащены тетрапризменным объективом, но улучшенный датчик, вероятно, появится только в модели Pro Max. Меньшая 6,3-дюймовая версия получит текущий датчик от Pro Max, что указывает на сохранение различий между моделями Pro в этом году. Аналитик также сообщил, что iPhone 17 Pro получит улучшенный тетрапризменный объектив для еще лучшего зума и качества изображения.

Интересно, что аналитик не остановился на обновлениях следующего года и продолжил утверждать, что iPhone 18 Pro будет оснащен таким же тетрапризменным объективом, как и iPhone 17 Pro Max. Это свидетельствует о стремлении Apple поддерживать цикл обновлений для меньших моделей Pro. Если эти предположения верны, iPhone 18 Pro будет оборудован 48-мегапиксельным контактным датчиком изображения размером 1/2,6 дюйма. Мы также ожидаем, что Apple улучшит аппаратное обеспечение камеры в iPhone 18 Pro Max, чтобы превзойти 6,3-дюймовую модель.

Куо также упомянул, что iPhone 19 Pro Max, который выйдет в 2027 году, получит дальнейшее обновление тетрапризменного объектива. Хотя точные подробности о датчиках и улучшениях пока не известны, аналитик утверждает, что обновление будет более значительным, чем ранее, что улучшит возможности оптического зума и повысит качество изображения. Возможно, Apple использует меньший призменный объектив, что может привести к изменению названия объектива.

Следует отметить, что эти прогнозы основаны на первоначальных предположениях, и окончательное решение остается за Apple, поэтому результаты могут отличаться. По слухам, Apple также планирует представить складной iPhone в этот же период, и, возможно, те же улучшения камеры будут доступны и на этом устройстве. Как вы думаете, выпустит ли Apple складной iPhone вместе с моделями iPhone 19 Pro?