Nokia и Apple возглавили список самых продаваемых телефонов в истории

Visual Capitalist недавно представил рейтинг 15 самых успешных мобильных телефонов в истории, с выдающимся результатами Nokia и Apple в первой десятке.

Неподвижный лидер среди них - Nokia 1100, который оказался самым продаваемым мобильным телефоном всех времен. Более 250 миллионов экземпляров были проданы за шесть лет, прежде чем он был снят с производства в 2009 году. Несмотря на наличие смартфонов в то время, таких как серия Nokia E и Apple iPhone, Nokia 1100 оставался предпочтительным выбором в развивающихся странах благодаря своей доступной цене, базовым функциям и компактным размерам.

На втором месте расположилась еще одна модель из той же серии - Nokia 1110, с объемом продаж в 248 миллионов штук. Единственным аппаратом, который прервал монополию Nokia и Apple в этом рейтинге, был Samsung E1100, занявший 11-е место.

Итоговый список включает следующие устройства:

Nokia 1100 - 250 миллионов штук Nokia 1110 - 248 миллионов штук iPhone 6/6 Plus - 222 миллиона штук Серия Nokia 105 - 200 миллионов штук iPhone 6s /6s Plus - 174 миллиона штук iPhone 5s - 165 миллионов штук Nokia 3210 - 161 миллион штук iPhone 7/7 Plus - 160 миллионов штук iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max - 159 миллионов штук iPhone XR/XS/XS Max - 151 миллион штук Nokia 6600 - 150 миллионов штук Nokia 1200 - 150 миллионов штук Nokia 5230 - 150 миллионов штук Samsung E1100 - 150 миллионов штук iPhone 5 - 146 миллионов штук.

Аналитический центр также подчеркнули, что за последние десятилетия Nokia и Apple по-разному утрачивали свои позиции. В отличие от Apple, Nokia не смогла успешно перейти на рынок смартфонов и проиграла в борьбе с конкурентами, такими как Apple, Google и Samsung. В 2014 году бизнес мобильных телефонов Nokia был приобретен Microsoft, однако, столкнувшись с трудностями, он был передан HMD Global.