Nothing Phone 2a вышел — AMOLED-экран, Dimensity 7200 Pro и емкая батарея

Наконец-то был представлен Nothing Phone 2a после множества утечек и слухов. Этот телефон предлагает более доступную цену по сравнению с предыдущими моделями компании, сохраняя при этом выдающееся соотношение цены и качества во всех аспектах.

Nothing Phone 2a представляет собой уникальную концепцию внутреннего дизайна смартфона, над которой компания работала последние четыре года. Основным элементом здесь является система с двумя камерами, размещенная внутри катушки NFC, которую Nothing называет "глазами". Задняя панель имеет плавный изгиб по краям под углом 90 градусов, что обеспечивает устойчивость при падении. Новый телефон будет доступен в черном, белом и "молочном" цветах.

Известная подсветка интерфейса Glyph возвращается в Nothing Phone 2a. Хотя она не такая яркая, как на предыдущих устройствах, три индикатора содержат 26 индивидуально адресуемых зон. Эти индикаторы могут использоваться для различных функций, таких как таймер, уведомления, фонарик и отображение прогресса. Nothing Phone 2a оснащен процессором MediaTek Dimensity 7200 Pro, который был оптимизирован для телефона компанией. Он работает на техпроцессе TSMC 4 нм и имеет максимальную скорость 2,8 ГГц.

Телефон также предлагает большой 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с переменной частотой обновления от 30 до 120 Гц. Он работает на операционной системе Nothing OS 2.5 на базе Android 14 и получит три года обновлений Android и четыре года исправлений безопасности. Одним из ключевых преимуществ Nothing Phone 2a является сохранение неизменных камер по сравнению с предыдущими моделями. В телефоне установлены две камеры: основная на 50 мегапикселей и широкоугольная, а спереди - камера на 32 мегапикселя.

Аппарат также обладает аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт и обещанием сохранения 90% емкости после 1000 циклов зарядки. Предварительный заказ Nothing Phone 2a уже доступен на веб-сайте, а его поставки начнутся 12 марта. Смартфон не будет доступен в США из-за отсутствия подходящих сетевых диапазонов.