Nothing работает над недорогим смартфоном Phone 2a

Nothing явно работает над новым смартфоном, получившим название Nothing Phone 2a. Это устройство призвано заполнить промежуток между моделями Phone 1 и Phone 2. Недавно произошла утечка информации о телефоне, предоставившая некоторые характеристики и сведения о программном обеспечении.

По утечке стало известно, что Nothing Phone 2a получит номер модели AIN142 и оборудован 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц. Селфи-камера будет иметь разрешение 16 мегапикселей с центральным отверстием. Задняя панель устройства оснащена 50-мегапиксельной камерой, а также емким аккумулятором на 4920 мАч.

На представленном изображении демонстрируется страница "О телефоне" Nothing Phone 2a, подразумевая наличие операционной системы Nothing OS 2.5, базирующейся на Android 14. Этот дизайн отчасти ассоциируется с Nothing Phone 2, что, безусловно, остается положительным моментом.

К сожалению, на данный момент деталей о новом Nothing Phone 2a не так много, но учитывая регулярность утечек, можно предположить, что анонс произойдет в ближайшее время. Что касается ценовой политики, ожидается, что новый телефон будет стоить меньше, чем Nothing Phone 2, но дороже оригинала, что вполне логично, учитывая его позиционирование между ними.

Официальный анонс Nothing Phone 2a от компании ожидается либо в конце текущего года, либо в начале следующего. Подробности будут предоставлены при появлении дополнительной информации о планах компании.