Новые Intel Xeon E-Core предложат 288 ядер

Ожидается, что второе поколение процессоров Intel Xeon под кодовым названием Clearwater Forest будет включать до 288 ядер с обновленной архитектурой. По последней информации от Bionic_Squash, следящего за новинками в мире чипов Intel, появляется понимание того, что ожидать от семейства процессоров Intel Xeon второго поколения на базе архитектуры E-Core.

Первое семейство, Sierra Forest, использующее только E-Core, еще не выпущено и ожидается в середине 2024 года. Таким образом, информация о Clearwater Forest, запланированном к выпуску в 2025 году, может подвергнуться изменениям.

По предварительным данным, Intel Clearwater Forest будет использовать обновленную архитектуру Crestmont E-Core, представляя собой четвертое поколение этой архитектуры. Gracemonth, Crestmonth и Sierra Glen также будут вовлечены в этот процесс. Clearwater Forest представит оптимизированные версии ядер Crestmont, а не архитектуру процессора Skymont E-Core.

Процессоры Clearwater Forest Xeon будут предлагать до 288 ядер, что соответствует чипам Sierra Forest, однако с различиями в количестве ядер в конфигурациях SP и AP. Clearwater Forest также получит улучшенный IPC и увеличенный кэш L3, аналогичный Emerald Rapids P-Core 5-го поколения. Дебют процессоров Intel Clearwater Forest Xeon с архитектурой E-Core запланирован на 2025 год с использованием технологического узла 18A.