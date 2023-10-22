Новые компьютеры Mac будут выпущены в этом месяце

По всей видимости, Apple в этом году не представит новые iPad, однако компания планирует выпустить новую линейку продуктов. Для тех, кто ожидал увидеть обновленные M3 и компьютеры Mac, работающие на новых пользовательских SoC, придется подождать до 2024 года.

В информационном бюллетене Power On, Марк Гурман сообщает, что скоро будет представлен новый iMac. Модель с M1 была выпущена в 2021 году, и обновление от Apple стало лишь вопросом времени. Однако на следующей неделе ожидается, вероятно, только обновление "Все в одном", так как нет упоминаний о других Mac от Гурмана.

Он предполагает, что анонс новых Mac состоится либо 30, либо 31 числа этого месяца. Apple планирует опубликовать отчетность 2 ноября, и впервые с 2018 года они опубликуют квартальные результаты в ноябре (обычно это происходит в конце октября). В последний раз так произошло после мероприятия по iPad и Mac 30 октября.

Предполагается, что новый iMac M2 будет иметь аналогичный дизайн и размер экрана, но будет оборудован более новым чипсетом M2. Это ожидаемо, так как M1 и M2 были представлены в одной и той же модели MacBook Pro с сенсорной панелью, и, вероятно, Apple сохранит этот дизайн для iMac.

Однако владельцам iMac M2 будут доступны преимущества поддержки Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, согласно предыдущим слухам. Некоторые слухи также утверждают, что новый iMac будет поддерживать апгрейд до M2 Pro, но пока нет ясности от Apple на этот счет. Что касается M3, придется подождать следующего года, чтобы узнать, что предложит компания.