Новые модели iPad будут анонсированы на этой неделе, 17 октября

Ожидается, что обновления планшетных компьютеров Apple затронут iPad Air, iPad mini и базовую модель iPad. Основные изменения сконцентрируются, скорее всего, на характеристиках, а не на кардинальных дизайнерских изменениях. Обновленные версии iPad Air и iPad mini получат новое поколение чипов Apple Silicon. Данное объявление, вероятно, будет сделано в официальном пресс-релизе.

Следует отметить, что текущее поколение iPad Air, выпущенное весной прошлого года, уже оснащено чипом M1. Однако отчет Supercharged утверждает, что новое поколение iPad Air будет работать на чипе M2. Что касается новой версии iPad mini, ожидается, что она будет снабжена чипом A16 Bionic, что представляет собой улучшение по сравнению с текущим чипом A15 Bionic. Также отмечается, что новый iPad mini будет оборудован новым контроллером дисплея, который должен устранить проблемы с "желеобразной" прокруткой, замеченными на текущей модели iPad mini при прокрутке контента.

Последнее обновление базовой модели iPad состоялось год назад, и она осталась самой неизменной в линейке. Версия 10-го поколения получила обновленный дизайн с узкой рамкой, новые цвета и боковую кнопку Touch ID. В настоящее время она работает на чипе A14 Bionic. Остается неясным, какие чипы будет использовать будущая модель 11-го поколения, но если iPad mini получит A16, есть вероятность, что и базовая модель iPad будет обновлена на этот чип.

Линейка iPad Pro останется неизменной в ближайшее время. Последнее обновление было в октябре 2022 года, и новое поколение моделей ожидается не ранее следующего года. В будущем поколении iPad Pro впервые могут появиться OLED-дисплеи.