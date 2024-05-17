Новые процессоры Loongson будут иметь производительность на уровне Intel 12-го поколения

Компания Loongson объявила, что её процессоры следующего поколения смогут конкурировать с Intel Core i7 и Core i5 12-го поколения, что значительно повысит уровень внутреннего китайского рынка ПК.

В интервью с генеральным директором Loongson Ху Вэйу для китайских СМИ было отмечено, что будущие процессоры компании станут значительным улучшением. В настоящее время Loongson предлагает 8-ядерный процессор 3A6000, который по производительности близок к архитектурам Intel 10-го поколения и AMD Zen 2. Компания также недавно представила процессоры 3B6600 и 3B7000 для ПК с аналогичной 8-ядерной конструкцией.

Loongson заявляет, что процессоры следующего поколения, которые планируются к выпуску в следующем году, будут на 20-30% производительнее 3A6000, а некоторые чипы могут увеличить производительность до 50%, оставаясь при этом 8-ядерными. Хотя точные спецификации будущих процессоров пока не разглашаются, генеральный директор поделился прогнозами по производительности.

Ожидается, что процессоры Loongson к 2025 году достигнут уровня производительности Intel 12-го поколения. Если нынешние чипы компании конкурируют с Core i3, то будущие модели смогут соперничать с высокопроизводительными Core i7 и Core i5.

Производительность на уровне Alder Lake Core i7 станет значительным достижением для китайского рынка ПК. С учетом того, что Raptor Lake предлагает лишь небольшое улучшение по сравнению с Alder Lake, можно ожидать, что оптимизированные процессоры Loongson следующего поколения с более высокими тактовыми частотами также будут конкурентоспособны. Эти процессоры могут достичь уровня Zen 3 и Zen 4, сравнявшись или приблизившись к производительности Ryzen 7 7700X, популярного 8-ядерного чипа.

Главным преимуществом новых процессоров Loongson станет соотношение цены и производительности, которое, как ожидается, превзойдет показатели конкурентов AMD и Intel. Это сделает процессоры привлекательной альтернативой для внутреннего рынка Китая, который страдает от широких ограничений со стороны США. Китайское правительство также переводит государственные учреждения на отечественные процессоры.